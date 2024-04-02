موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 22

انتهت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، على نهاية مشوقة، بعدما قرر والد سهر الصايغ قتل قلاش الشاهد الوحيد على قضية والد شعبان، إذ تعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل المعلم مواعيد إعادة الحلقة 22

وتعاد الحلقة 22 من مسلسل المعلم 3 مرات في اليوم التالي من العرض الأول له على قناة الحياة، في تمام الساعة 4 صباحًا، ثم إعادة ثانية في تمام الساعة 9 صباحًا، وآخر إعادة في الساعة 1 ونصف ظهرًا.

مسلسل المعلم تفاصيل أحداث الحلقة 22

وشهدت الحلقة 22 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، أحداثًا مختلفة، إذ يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

واستطاع مصطفى شعبان الذي يجسد دور المعلم فرض شروطه على الجنتل وشداد بعدما استطاع الحصول على المخدرات واخفائها، أثناء عودته من السويس بشحنات السمك، وأصر على عدم الافصاح أين هي.

وقال لهم: "الفيلا دي أنا هأخدها مع أن ذوقها بلدي، هقعد فيها أختي وأنا هقعد في فيلا الجنتل، ومش هخليكي في الشارع، أنا سمعت أن عنتر اشترى بيتي من دياب مبروك عليه هسبهولك بفرشه وإنتوا سيبوا الفلل بفرشها".



وأضاف: "بعدها تجبيلوا محلات أبويا باسمي بعدها أفكر أقولكوا البضاعة فين"، ورفع عنتر عليه السلاح لكنه قال له: "سيبوه شقاوة عيال، أبقى سيب لي الطبنجة دي هتنفعني لو حد قرب من الفيلا من الواغش، الواد اللي اسمه غلوش وجوهر يخرجوا، ويتعالجوا على نفقة الجنتل وهيصرف لكوا مكافأة، أنا نصحتك وأنت براحتك".

كما صُدم النجم مصطفى شعبان خلال الحلقة 22 من مسلسل المعلم، بعدما علم بمرض سهر الصايغ التي تجسد دور زمزم زوجته وأنها مصابة بسرطان في الدم، بعدما سقطت مغشية عليها خلال الحلقات السابقة.

وذهب لها وقال لها: "إحنا شلنا الفرح سوا هنشيل الحزن سوا يا بنت عمي وصاحبتي ومراتي، ليه تداري عني مرضك ومتخلنيش أقف جنبك، هتخفي وهتبقى زي الفل وهتتعالجي أحسن علاج، مهما أتكلف هتفضلي معايا، كله بإيد ربنا".

وأضاف: "زمان وإحنا صغيرين كنتي تخبي على الكل إلا أنا، الفلوس حاضرة من جنيه لحد ما يخلص العدد، حق أبويا راجع وبفوايده، وهتتعالجي يا زمزم وهتخفي وهنفتح الحصالة وهقولك كل اللي فيها يا نور عيني، أنا معرفش أعيش في الدنيا دي من غيرك ولا يوم".

واستكمل: "الدكاترة هيعلموا كل الأشعة والتحاليل محتاجين نطمن عليكي قريب وتخرجي، أعملوا اللازم يا دكتور ومن بكرة الفلوس كلها هتكون في الحسابات عشان زمزم تتعالج وتقوم لي بألف سلامة".

وقال له الدكتور: "الحالة متأخرة ومفيش داعي للمصاريف، والموضوع مسألة وقت"، ليقول له: "زمزم هتعيش وشوف شغلك والفلوس هتكون عندك من النجمة ملكش حجة".

وفي نهاية الحلقة خطط الفنان مفيد عاشور الذي يجسد دور والد زمزم زوجة مصطفى شعبان في مسلسل المعلم لقتل "قلاش" الذي يحاول شعبان الوصول إليه خلال الحلقات السابقة ولكن تواجهه العقبات في كل مرة.

وظهر الطبيب المعالج للمعلم قلاش وهو يخبر مصطفى شعبان أنه فاق من الغيبوبة، ويمكنه زيارته في أي وقت، لكن المعلم بشر سمع ذلك الحديث فاتصل بوالد زمزم "مفيد عاشور" وأخبره أن شعبان اقترب من الوصول إلى قلاش ومعرفة السر، فقال له: "لازم نتصرف المعلم لو عرف السر هيموتنا كلنا".

وقلاش هو صديق والد شعبان، والشاهد الوحيد على واقعة المخدرات التي تم دسها لوالده في شحنة المخدرات وهو صغير، وأدت إلى القبض عليه وحبسه طوال السنوات الماضية ويسعى شعبان للانتقام.

ثم ظهر عاشور وابنه دياب وهو يقول له: "هتأخد كل الجنيهات الدهب ومقابلها عايزك تقبض على روح قلاش، هو لسه حي بس عزرائيل هيزوره معاك، وساعتها هسيب لك كل الملايين دي ليك".

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 23



من المقرر أن تعرض الحلقة 23 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة الثالثة والعشرون



وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.



قصة مسلسل المعلم



وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.



أبطال مسلسل المعلم



يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.