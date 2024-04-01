الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل المعلم نهاية مشوقة في الحلقة 22.. والد سهر الصايغ يخطط لقتل "قلاش"

مسلسل المعلم بطولة
مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان

خطط الفنان مفيد عاشور الذي يجسد دور والد زمزم زوجة مصطفى شعبان في مسلسل المعلم لقتل "قلاش" الذي يحاول شعبان الوصول إليه خلال الحلقات السابقة ولكن تواجهه العقبات في كل مرة.

مسلسل المعلم الحلقة 22

جاء ذلك خلال الحلقة 22 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايع، والذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان ملخص الحلقة 21

قلاش يفوق

وظهر الطبيب المعالج للمعلم قلاش وهو يخبر مصطفى شعبان أنه فاق من الغيبوبة، ويمكنه زيارته في أي وقت، لكن المعلم بشر سمع ذلك الحديث فاتصل بوالد زمزم "مفيد عاشور" وأخبره أن شعبان اقترب من الوصول إلى قلاش ومعرفة السر، فقال له: "لازم نتصرف المعلم لو عرف السر هيموتنا كلنا".

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 21

مخطط لقتل قلاش

وقلاش هو صديق والد شعبان، والشاهد الوحيد على واقعة المخدرات التي تم دسها لوالده في شحنة المخدرات وهو صغير، وأدت إلى القبض عليه وحبسه طوال السنوات الماضية ويسعى شعبان للانتقام.

ثم ظهر عاشور وابنه دياب وهو يقول له: "هتأخد كل الجنيهات الدهب ومقابلها عايزك تقبض على روح قلاش، هو لسه حي بس عزرائيل هيزوره معاك، وساعتها هسيب لك كل الملايين دي ليك".

مسلسل المعلم ملخص الحلقة 21.. خطف مصطفى شعبان ومخطط لقتل "قلاش"

قصة مسلسل المعلم

يدور مسلسل المعلم داخل شادر سوق السمك الذي يجسد الصراع بين تجار السمك خلال ثلاثين حلقة طوال شهر رمضان، إذ يحاول النجم مصطفى شعبان الانتقام لوالده بعدما تم حبسه وسرقة أمواله في السنوات الماضية، ويخوض صراعات مع تجار السمك من أجل ذلك على رأسهم شداد هو أكبر تاجر بالشادر.

مسلسل المعلم الحلقة 21.. الجنتل وشداد في ورطة بعد اختفاء المخدرات

أبطال مسلسل المعلم

ويشارك مصطفى شعبان عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

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