مسلسل المعلم ملخص الحلقة 21.. خطف مصطفى شعبان ومخطط لقتل "قلاش"

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 21 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مُختلفة.

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 21

بدأت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 21 بوصول المعلم مصطفى شعبان بشحنة السمك إلى سوق القاهرة وسط انتشار أمني مكثّف، إذ وافق مصطفى شعبان على التعاون مع الشرطة من أجل القضاء على الجنتل وشداد تجار المخدرات في سوق ميناء الأتكة والقبض عليهم متلبسين.

اختفاء المخدرات

وفجأة تقتحم الشرطة سوق السمك، وتحاول القبض على المعلم شداد (طارق النهري) وفوز (انتصار) وعنتر (منذر ريحانة)، والجنتل (أحمد بدير) متلبسين وهم بجوار سيارة السمك التي تتواجد بها شحنة المخدرات المهربة من السويس إلى القاهرة، ولكن عند تفتيش السيارة تفاجأ ضابط الشرطة وكل التجار بعدم وجود المخدرات، وانصرفت الشرطة.

وضمت أحداث الحلقة الحادية وعشرون، سأل "الجنتل" مصطفى شعبان عن سرّ اختفاء المخدرات من شحنة السمك، دون أن يفصح الأخير عن مكانها.

حيثُ وصل المعلم مصطفى شعبان بشحنة الأسماك إلى سوق السمك وسط انتشار أمني مكثّف للقبض، إذ وافق مصطفى شعبان على التعاون مع الشرطة من أجل القضاء على الجنتل وشداد تجار المخدرات في سوق ميناء الأتكة والقبض عليهم متلبسين.

مكان المخدرات

وكشفت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 21 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، مكان اختفاء المخدرات من سيارة السمك التي اشتراها مصطفى شعبان من السويس لكي ينقذ المعلم بشر الذي يقوم بدوره الفنان أحمد سليم، من يد تجار السمك والمخدرات المعلم شداد (طارق النهري) والمعلم الجنتل (أحمد بدير).

وظهر مصطفى شعبان ضمن أحداث الحلقة الـ21، وهو يتحدث مع أحد رجاله عن شحنة المخدرات التي أخفاها في صحراء بعيدة، مشددًا على حراصتها جيّدا حتى لا يصل إليها الجنتل وشداد تجار المخدرات.

مخطط لقتل المعلم

وخطط المعلم عنتر الذي يُجسد دوره الفنان منذر ريحانة في قتل مصطفى شعبان بعد أن أخفى الأخير شحنة المخدرات الخاصة بهم، إلا أنَّ الجنتل الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير يرفض قتل المعلم قبل أن يحصل على بضاعته.

وقال أحمد بدير ضمن أحداث الحلقة الحادية والعشرون: "لو قتلناه يبقى هنخسر كل حاجة.. لازم نصبر عليه وندلعه لحد ما ناخد بضاعتنا وبعدين عنتر يقتله"، وترد "عدولة" التي تُجسد دورها الفنانة سلوى خطاب قائلة: "ولما تجار الصنف يشموا خبر، هيستنوا علينا لما نطبطب ونغني.. يا جنتل الكار دا الغدر فيه نول".

كما خطف الجنتل أحد أكبر تجار السمك والمخدرات، في سوق ميناء الأتكة، النجم مصطفى شعبان بعدما عرف أن المخدرات التي كانت في شحنة السمك برفقة شعبان بعد عودته من السويس واختفت.

وظهر شعبان الذي يجسد دور المعلم في المسلسل، وهو جالس على كرسي في مقهى ثم جاءت سيارة الجنتل وبها رجاله، فقال لهم شعبان: "اتأخرتوا ليه يا رجالة أنا مستنيكوا من بدري، وقلت الجنتل هيبعتكوا قبل كدة، أنا هخصملكوا إنتوا التلاتة".

ثم وجه حديثه للسائق وقال له: "أنزل يا إبني خليني أركب مكانك، أنت شكلك جديد في الخطف"، ثم بدأ يغني للنجم محمد حماقي: "الله بقى اللخبطة دي ليه يا اللي خاطفني ياريت تقولي إيه حصلي.. الله يرحمك يا شكوكو".

محاولات الجنتل

وحاول النجم أحمد بدير، الذي يجسد دور الجنتل في مسلسل المعلم معرفة مكان المخدرات، التي كانت في شحنة السمك برفقة النجم مصطفى شعبان بعد عودته من السويس واختفت.

وبدأت تلك المحاولات بالاتفاق مع سعادة زوجة المعلم شداد، معرفة مكان المخدرات من منعم ابن المعلم بشر الذي كان برفقة شعبان وقت إخفاء المخدرات، وذهبت له وقالت: "جيبالك مصلحة تعمر جيبك وتخليك باشا، كنت الصبح مع المعلم، وقطعتوا الطريق بعربية الرش بتاعة المعلم مصطفى، المعلم راح فين بعد ما هربتوا بعربية الرش؟".

إلا أنه رفض الإدلاء بأي شيء، ما دفع الجنتل لخطف غلوش أحد رجال المعلم والاعتداء عليه هو وجوهر، إلا أن الاثنان رفضا التصريح بأي شيء ضد المعلم، وقال له غلوش: "يا معلم أنا روحت القهوة وسبت مع جوهر".

ليرد عليهم الجنتل: "الموضوع دخل في قطع رقاب، أنا سهل عليا أقتلكوا أنتوا الاتنين حالًا، والمطلوب أعرف المعلم راح فين؟".

مخطط لقتل قلاش

وانتهت الحلقة 21 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، على نهاية مشوقة، بعدما فاق المعلم قلاش من الغيبوبة التي كان بها طوال الحلقات الماضية وأبلغ الطبيب أهل المعلم بهذا الخبر.

ورن هاتف مصطفى شعبان، إلا أنه كان خرج وتركه على الشاحن، ورد عمه والد زمزم ليخبره الطبيب أن المعلم قلاش فاق من الغيبوبة ويطلب مقابلة المعلم مصطفى شعبان ضروري قبل فوات الآوان.

وقلاش هو المعلم الذي كان برفقة والد مصطفى شعبان حين تم القبض عليه بتهمة حيازة وتجارة المخدرات، بعدما دس مجهولون له المخدرات وتم سجنه، ويحاول شعبان طوال المسلسل معرفة من فعل ذلك للانتقام.

وانتهت الحلقة على مشهد بين عمه والمعلم بشر وكانوا برفقة والده وقت واقعة المخدرات، وقال عمه لبشر: "للي سترته الأيام هيفضحه قلاش لأنه صحي وفاق، هو في المستشفى وبيموت وإحنا عايزين نقصر سكته، وأنا عايزك تقتله، أنا لو بصحتي كان زماني قتله من زمان، قلاش لازم يموت"، وتسمعهم زمزم لتسقط مغشية عليها وتنتهي الحلقة 21.