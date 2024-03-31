الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل المعلم الحلقة 21.. مصطفى شعبان يخفي مخدرات شداد والجنتل

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

كشفت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 21 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، مكان اختفاء المخدرات من سيارة السمك التي اشتراها مصطفى شعبان من السويس لكي ينقذ المعلم بشر الذي يقوم بدوره الفنان أحمد سليم، من يد تجار السمك والمخدرات المعلم شداد (طارق النهري) والمعلم الجنتل (أحمد بدير).

وظهر مصطفى شعبان ضمن أحداث الحلقة الـ21، وهو يتحدث مع أحد رجاله عن شحنة المخدرات التي أخفاها في صحراء بعيدة، مشددًا على حراصتها جيّدا حتى لا يصل إليها الجنتل وشداد تجار المخدرات.

وبدأت أحداث الحلقة بوصول المعلم مصطفى شعبان بشحنة السمك إلى سوق القاهرة وسط انتشار أمني مكثّف، إذ وافق مصطفى شعبان على التعاون مع الشرطة من أجل القضاء على الجنتل وشداد تجار المخدرات في سوق ميناء الأتكة والقبض عليهم متلبسين.

وفجأة تقتحم الشرطة سوق السمك، وتحاول القبض على المعلم شداد (طارق النهري) وفوز (انتصار) وعنتر (منذر ريحانة)، والجنتل (أحمد بدير) متلبسين وهم بجوار سيارة السمك التي تتواجد بها شحنة المخدرات المهربة من السويس إلى القاهرة، ولكن عند تفتيش السيارة تفاجأ ضابط الشرطة وكل التجار بعدم وجود المخدرات، وانصرفت الشرطة.

وضمن أحداث الحلقة الحادية وعشرون، سأل "الجنتل" مصطفى شعبان عن سرّ اختفاء المخدرات من شحنة السمك، دون أن يفصح الأخير عن مكانها.

 حيثُ وصل المعلم مصطفى شعبان بشحنة الأسماك إلى سوق السمك وسط انتشار أمني مكثّف للقبض، إذ وافق مصطفى شعبان على التعاون مع الشرطة من أجل القضاء على الجنتل وشداد تجار المخدرات في سوق ميناء الأتكة والقبض عليهم متلبسين.

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 21

مسلسل المعلم الحلقة 20.. اعرف الملخص قبل بداية الحلقة الـ21

ويعرض مسلسل المعلم على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات، إذ ينتمي إلى فئة الـ30 حلقة، وانتهت بالأمس الحلقة العشرون من مسسلسل المعلم على لقطة مشوقة.

مسلسل مصطفى شعبان موعد عرض الحلقة 21

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 21 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء، وتكون الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به. 

 

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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