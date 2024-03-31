مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 21

يترقب متابعو وعشاق دراما رمضان 2024، مشاهدة الحلقة الـ21 من مسلسل المعلم، بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ وعدد آخر من النجوم الكبار، ويعرض على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل المعلم الحلقة 21

وتشهد أحداث الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل المعلم، والمقرر عرضها مساء اليوم الأحد، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أحداثًا مختلفة وتكشف عن مفاجآت مثيرة، خاصة بعد أن شهدت الحلقة الـ20 والتي شاهدها الجمهور مساء أمس، العديد من الأحداث المشوقة.

وكانت قد انتهت الحلقة الـ20 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، على نهاية مشوقة، بعدما حاول مصطفى شعبان برفقة الشرطة نصب كمين لرجال المعلم شداد، لكشف تجارته بالمخدرات.

وشهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 20 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مُختلفة، بدأت بمطاردة رجالة "المعلم" الجنتل" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير، حيث وافق مصطفى شعبان على التعاون مع الشرطة من أجل القضاء على الجنتل وشداد تجار المخدرات في سوق ميناء الأتكة والقبض عليهم متلبسين.

وظهر مصطفى شعبان وهو يمر بشحنة السمك دون تفتيش ويقول له الضابط: "عشان خاطر اللواء شوقي"، ويبلغ رجال شداد أن السيارات مرت دون تفتيش، ما جعل عنتر ابنه يشك ويقول: "دا طعم الحكومة رميته عشان تصادنا به نستلم السمك ويقبضوا علينا متلبسين".

وحاول رجالة الجنتل قتل مصطفى شعبان ضمن أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل المعلم، لكن نجح شعبان ورجالته من الفرار منهم.

وظهرت عائلة المعلم شداد الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري، وهم يتآمرون ضد مصطفى شعبان بعد أن نجح الأخير في الفرار من رجالتهم، وقال عنتر- منذر ريحانة: "الواد دا مايعرفش إنه شايل مخدرات، وإن كان هرب من رجالتنا فهو شوية وهيجي بالمخدرات بتاعتنا وناخدها"، ويرد الجنتل: "كلام معقول بردوا، إلا لو كان يعرف إن العربية فيها مخدرات كان سلمها للحكومة وكنا اتمسكنا في العملية دي حرز وحيازة".

أحداث الحلقة 20 من مسلسل المعلم

وتصاعدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل المعلم، بوصول المعلم مصطفى شعبان بشحنة الأسماك إلى سوق السمك بالقاهرة وسط انتشار أمني مكثّف، إذ وافق مصطفى شعبان على التعاون مع الشرطة من أجل القضاء على الجنتل وشداد تجار المخدرات في سوق ميناء الأتكة والقبض عليهم متلبسين.

وقال مصطفى شعبان لعائلة المعلم شداد والجنتل عند وصوله: "كده دا التوريد بتاع المعلم بشر النهائي، وعايز المخالصة.. كده يبقى ملكوش حاجة عندنا من اليوم وطالع"، ويسأل مصطفى شعبان: "مين هينزل السمك؟"، ويرد المعلم شداد: "أنا بعت السمك له لـ"دؤرم".

وتسلم "فوز" التي تجسد دورها الفنانة انتصار، المخالصة النهائية للتوريد، لـ مصطفى شعبان، وتأخذ منه مفاتيح السيارة لفرز شحنة السمك، ومعها عنتر ووالده المعلم شداد، بينما تستعد الشرطة للقبض عليهم متلبسين.

وفجأة تقتحم الشرطة سوق السمك، وتحاول القبض على المعلم شداد (طارق النهري) وفوز (انتصار) وعنتر (منذر ريحانة)، والجنتل (أحمد بدير) متلبسين وهم بجوار سيارة السمك التي تتواجد بها شحنة المخدرات المهربة من السويس إلى القاهرة، وعند تفتيش السيارة تفاجأ ضابط الشرطة وكل التجار بعدم وجود مخدرات، وانصرفت الشرطة، وتنتهي الحلقة عند هذا المشهد الشوق.

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 21

من المقرر أن تعرض الحلقة 20 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة الحادية والعشرون

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.