السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل المعلم الحلقة 20.. مصطفى شعبان يصل بالمخدرات وسط انتشار أمني مكثّف

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 20 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مُختلفة، حيثُ وصل المعلم مصطفى شعبان بشحنة الأسماك إلى سوق السمك وسط انتشار أمني مكثّف للقبض، إذ وافق مصطفى شعبان على التعاون مع الشرطة من أجل القضاء على الجنتل وشداد تجار المخدرات في سوق ميناء الأتكة والقبض عليهم متلبسين.

 

احداث مسلسل المعلم الحلقة 20

وقال مصطفى شعبان، احداث مسلسل المعلم الحلقة 20 لعائلة المعلم شداد والجنتل عند وصوله: "كده دا التوريد بتاع المعلم بشر النهائي، وعايز المخالصة.. كده يبقى ملكوش حاجة عندنا من اليوم وطالع"، ويسأل مصطفى شعبان: "مين هينزل السمك؟"، ويرد المعلم شداد: "أنا بعت السمك له لـ"دؤرم".

 

وضنت احداث مسلسل المعلم الحلقة 20 تسلم "فوز" التي تجسد دورها الفنانة انتصار، المخالصة النهائية للتوريد، لـ مصطفى شعبان، وتأخذ منه مفاتيح السيارة لفرز شحنة السمك، ومعها عنتر ووالده المعلم شداد، بينما تستعد الشرطة للقبض عليهم متلبسين.

 

وفجأة تقتحم الشرطة سوق السمك خلال احداث مسلسل المعلم الحلقة 20 ، وتحاول القبض على المعلم شداد (طارق النهري) وفوز (انتصار) وعنتر (منذر ريحانة)، والجنتل (أحمد بدير) متلبسين وهم بجوار سيارة السمك التي تتواجد بها شحنة المخدرات المهربة من السويس إلى القاهرة، وعند تفتيش السيارة تفاجأ ضابط الشرطة وكل التجار بعدم وجود مخدرات، وانصرفت الشرطة، وتنتهي الحلقة عند هذا المشهد الشوق.

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ويعرض مسلسل المعلم على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات، إذ ينتمي إلى فئة الـ30 حلقة، وانتهت بالأمس الحلقة الثامنة من مسسلسل المعلم على لقطة مشوقة.

 

مسلسل مصطفى شعبان موعد عرض الحلقة 20

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 20 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء، وتكون الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

 

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به. 

 

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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