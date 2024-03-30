السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل المعلم الحلقة 20.. فخ الجنتل وشداد لـ مصطفى شعبان لم ينجح

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 20 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مُختلفة، بدأت بمطاردة رجالة "المعلم" الجنتل" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير، حيث وافق مصطفى شعبان على التعاون مع الشرطة من أجل القضاء على الجنتل وشداد تجار المخدرات في سوق ميناء الأتكة والقبض عليهم متلبسين.

مسلسل المعلم

وظهر مصطفى شعبان وهو يمر بشحنة السمك دون تفتيش ويقول له الضابط: "عشان خاطر اللواء شوقي"، ويبلغ رجال شداد أن السيارات مرت دون تفتيش، ما جعل عنتر ابنه يشك ويقول: "دا طعم الحكومة رميته عشان تصادنا به نستلم السمك ويقبضوا علينا متلبسين".

 

وحاول رجالة الجنتل قتل مصطفى شعبان ضمن أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل المعلم، لكن نجح شعبان ورجالته من الفرار منهم.

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" أحداث الحلقة 20

مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان ملخص الحلقة 19

ويعرض مسلسل المعلم على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات، إذ ينتمي إلى فئة الـ30 حلقة، وانتهت بالأمس الحلقة الثامنة من مسسلسل المعلم على لقطة مشوقة.

 

مسلسل مصطفى شعبان موعد عرض الحلقة 20

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 20 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء، وتكون الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

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قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به. 

 

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان ملخص الحلقة 19

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