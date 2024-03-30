مسلسل محارب الحلقة 20.. مقتل الشاهد الوحيد في قضية محارب

مسلسلات رمضان 2024..

تعرض اليوم الحلقة 20 من مسلسل محارب في التاسعة مساءً على قناة سي بي سي والذي يخوض بطولته حسن الرداد وأحمد زاهر عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان.

احداث مسلسل محارب الحلقة 20

تتعقد قضية محارب في أحداث الحلقة 20 فبعدما شهد الشاهد الوحيد زورا ضد محارب بأنه قتل العزازي ومحاميه.

قرر محارب أن يذهب للشاهد الوحيد في القضية لمحاولة معرفة سبب الشهادة ضده وهو لم يقتل وبعدما علم “مصدي صديق محارب” المكان الذي يقطن فيه الشاهد العجوز أخبر محارب بموقعه.

وذهب محارب ومعه مصدي للشاهد الا انه بمجرد الدخول مكان المنزل وجد الشاهد مقتول وجاءت الشرطة في وقت هروب محارب وذلك ضمن أحداث الحلقة 20 من مسلسل محارب

قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب رمضان 2024

يشارك في بطولة مسلسل محارب أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين.

مواعيد عرض مسلسل محارب

ويعرض مسلسل محارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على قناة cbc حصريًا الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.