السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل محارب الحلقة 20.. محارب يرى أخته مرة أخيرة قبل الحكم

مسلسل محارب
مسلسل محارب

تعرض اليوم الحلقة 20 من مسلسل محارب في التاسعة مساءً والذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان.

 

مسلسل محارب الحلقة 20 

 

بدأت أحداث الحلقة 20 من مسلسل محارب ببحث الضابط رشيد البغدادي عن محارب الذي لا يزال هاربًا من الشرطة، فيما يفكر محارب ويحالو مقابلة أخته ورؤيتها قبل الحكم النهائي من المحكمة في قضية قتل العزازي ومحاميه.

 

وضمن أحداث الحلقة 20 من مسلسل محارب قام “مصدي صديق محارب” بتنظيم موعد يساعد فيه محارب لرؤية أخته وبالفعل أجر سيارة ميكروباص وحمعهما سويًا.

 

ولا يزال يحاول الضابط رشيد الوصول لمحارب لمساعدته في التحقيق في قضية القتل والذي يعتبر محارب بريئًا منها.

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قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

 

أبطال مسلسل محارب رمضان 2024

مسلسل محارب بطولة: أحمد زاهر، ماجد المصرى،  ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد،  محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

 

مواعيد عرض مسلسل محارب

ويعرض مسلسل محارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على قناة cbc حصريًا الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.

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