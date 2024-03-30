مسلسل سر المسجد.. يناقش فضل الصدقة في الإسلام

تناولت الحلقة 20 من مسلسل سر المسجد اليوم، كل ما يتعلق بالصدقات وأنواعها سواء المادية أو المعنوية، وحث المسلمين على الالتزام بها، وفقًا لما جاء بالقرآن الكريم والسنة النبوية.

الصدقات في الإسلام

إن الصدقة من أهم الأعمال الصالحة التي يحبها الله ورسوله لما لها من أثر عظيم في نفوس البشر وشعور المسلم بالمسؤولية تجاه الآخرين.

يتلخص ثواب الصدقة في الإسلام في قوله تعالى “ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون”.

وتعد الصدقة وسيلة لصرف البلاء وتخفيف المصائب. فعندما يتصدق المسلم بإخلاص، يرفع الله البلاء عنه ويحميه من الشرور والمشاكل التي قد تواجهه في حياته. فالصدقة تطفئ غضب الرحمن.

مسلسل سر المسجد موعد عرض الحلقة 21

تعرض الحلقة 21من مسلسل سر المسجد غدًا الأحد، عقب آذان المغرب على قناة الحياة ومنصة watch it.

مسلسل سر المسجد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية والعشرون

تعرض الحلقة 21 من مسلسل سر المسجد غدًا الأحد، عقب آذان المغرب على قناة الحياة ومنصة watch it.

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، وأهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

وتدور أحداث كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

أبطال مسلسل سر المسجد

سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.