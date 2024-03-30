مسلسل سر المسجد احداث الحلقة 20

يواصل أبطال مسلسل سر المسجد، محاولاتهم في الحلقة 20 استكمال الحصول على رموز المسجد، من أجل استعادة التطبيق عمله، بعد أن نجح الفيروس غلباوي في الحصول على الرموز، ووقف البرنامج عن العمل.

مسلسل سر المسجد تفاصيل الحلقة 20

حصل الأبطال ياسين وسيف وشروق وميمو، على أحد رموز المسجد من أحد شخصيات التطبيق، بعد ان أصبح فقيرًا، بسبب التوقف التطبيق عن العمل، وقاموا باعطاءه الطعام والشراب كصدقة، وواصل الفيروس غلباوي مطاردتهم، فيما شرح لهم اليوم الشيخ صلاح إمام المسجد، أنواع الصدقات في الإسلام والزكاة وكذلك الفرق بينهما.

مسلسل سر المسجد موعد عرض الحلقة 21

تعرض الحلقة 21من مسلسل سر المسجد غدًا الأحد، عقب آذان المغرب على قناة الحياة ومنصة watch it.

مسلسل سر المسجد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية والعشرون

تعرض الحلقة 21من مسلسل سر المسجد غدًا الأحد، عقب آذان المغرب على قناة الحياة ومنصة watch it.

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، وأهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

وتدور أحداث كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

أبطال مسلسل سر المسجد

سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.