السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

ملخص أحداث الحلقة 19 من مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد
مسلسل سر المسجد

زاد البحث عن ملخص أحداث الحلقة 19 من مسلسل سر المسجد والذي يعد من مسلسلات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية الموجه للأطفال ويحتوى على مبادئ الدين الإسلامي التي يجب غرسها في الأطفال منذ الصغر مثل آداب المسجد وكيفية الوضوء.

ملخص أحداث الحلقة 19 من مسلسل سر المسجد 

شهد ملخص أحداث الحلقة 19 من مسلسل سر المسجد تأكيد الشيخ صلاح للأطفال أن الإسلام، دين يرفض صفة التكبر في المرء المسلم، وأن العبد المتواضع أحب إلى الله، كما أكد على ضرورة مساواة الصف في المسجد من آداب الصلاة، وحاول الأبطال ياسين وسيف مساعدة رجل فقير لا يجد الطعام وأحضروا له الماء، والطعام، وطلب منهم رد الجميل، بأن قال لهم مكان رمز جديد لتطبيق سر المسجد.

مسلسل سر المسجد أحداث الحلقة 19

نجح أبطال مسلسل الأطفال سر المسجد في الحلقة 19 في الحصول على الرمز من أشعب، بعد أن أقنعوه بمرض القرد ميمو المعدي، فخاف وترك لهم الرمز وأمر برحيلهم.

مسلسل سر المسجد موعد عرض الحلقة 20

تعرض الحلقة 20 من مسلسل الأطفال سر المسجد اليوم السبت، عقب آذان المغرب على قناة الحياة ومنصة watch it.

مسلسل سر المسجد قنوات عرض الحلقة العشرون

تعرض الحلقة 20 من مسلسل الأطفال سر المسجد اليوم السبت، عقب آذان المغرب على قناة الحياة ومنصة watch it.

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 19

موعد إعادة مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي الحلقة 19

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، وأهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

وتدور أحداث  كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

أبطال مسلسل سر المسجد

سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

اقرأ أيضا 

مسلسل سر المسجد.. أهمية تسوية الصف في الصلاة

مسلسل سر المسجد سر المسجد, موعد عرض سر المسجد, موعد عرض مسلسل سر المسجد وعد اعادة مسلسل سر المسجد قصة مسلسل سر المسجد, ابطال مسلسل سر المسجد قنوات عرض سر المسجد, قنوات عرض مسلسل سر المسجد ,موعد مسلسل سر المسجد كرتون, كرتون رمضان, كرتون رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024, رمضان 2024 دراما رمضان 2024, مسلسلات رمضان الجديدة 2024, المتحدة, دراما رمضان, دراما رمضان 2024 شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤, رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024, مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ قنوات عرض مسلسلات رمضان رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان

مواد متعلقة

مبروك عطية يكشف لـ"ع المسرح" سر غضبه من الشيخ خالد الجمل الداعية بالأوقاف

مسلسل سر المسجد.. أهمية تسوية الصف في الصلاة

الأكثر قراءة

أمريكا تخدع العالم مجددًا.. شحنة أسلحة جديدة لإسرائيل وسط تحذيرات من اقتحام رفح الفلسطينية

هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

الاحتلال الإسرائيلى يتلقى ضربة جديدة عبر لبنان

رئيس وزراء بولندا: أوروبا تدخل حقبة ما قبل الحرب والقارة ليست مستعدة

سعر الدولار اليوم 20 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

قطع الكهرباء يمكّن سيارات الإطفاء من السيطرة على حريق سوق فى أسوان (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم السقا

ثروات مصر المهدرة

حسين دعسة

مجلس التعاون الخليجى.. رؤية للأمن الإقليمى ودعم قضايا المنطقة

وائل لطفي

«جودر».. أفق جديد للدراما

ماجد حبته

سلام على حافة الهاوية

إبراهيم عبدالفتاح

ما من أحد يشغله الكمال

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 176 من العدوان.. الاحتلال يكثف هجماته فى غزة ويواصل التصعيد بالضفة

بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.. ما الذى تغير فى غزة؟

للمشاركة فى مباحثات تبادل الأسرى.. نتنياهو يوافق على إرسال وفدين إلى القاهرة والدوحة