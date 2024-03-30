السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب الحلقة 19.. هل سيبرىء الشاهد الثاني حسن الرداد؟

مسلسل محارب
مسلسل محارب

 شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل محارب إصرار الفنان حسن الرداد "محارب" أن دليل براءته في يد الشاهد الثاني حارس الأرض التي شهدت جريمة قتل رجل الأعمال العزازي.

 

مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 19

ليواصل الفنان حسن الرداد "محارب" البحث عن الشاهد الثاني والذي علم أنه شهد ضده بالزور واتهمه بأنه قتل رجل الأعمال العزازي ومحاميه وصفي.


ولكن يتأمل الرداد أن بالعثور عليه سيكون قد وجب دليل براءته من كل التهم المنسوبة له، ليتجول من جاني لمجني عليه.


لتواصل الأحداث بتهديد الفنان أحمد زاهر "حسام الجيوشي" الفنانة نيرمين الفقي "جيهان" بأن إذا لم تنفذ طلباته بالتنازل عن نصف ميراثها من رجل الأعمال العزازي سيكون مصير ابنها في خطر.


في حين عثرت راندا صديقة ابن العزازي على الهواتف المفقودة لتكون كارت رابحا في يديها ولكن هل ستتعاون مع زوجة العزازي أم ستواصل ابتزازها بمقابل.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 20

ليعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

موعد إعادة مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 19

مسلسل محارب الحلقة 19.. أحمد زاهر يثبت براءته في قضية الرشوة

قصة مسلسل محارب

ليصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاة والده لكنه يواجه مصيرا قاسيا يغير حياته ويدخله في صراعات

 

ابطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

ويشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

 

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موعد إعادة مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 19

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