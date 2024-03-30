موعد إعادة مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 19 والذي يتنافس على تصدر التريند من خلال أحداث شيقة تجذب الجمهور طوال حلقات المسلسل حيث يتابع الملايين تغيير الأحداث بعد العثور على هواتف رجل الأعمال العزازي.

موعد إعادة مسلسل محارب لـ "حسن الرداد" الحلقة 19

نعرض موعد إعادة مسلسل محارب لـ "حسن الرداد" الحلقة 19 حيث يمكن للمشاهدين متابعة الحلقات التي لا يتابعوها في تمام الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 19

تواصل الأحداث بتهديد الفنان أحمد زاهر "حسام الجيوشي" الفنانة نيرمين الفقي "جيهان" بأن اذا لم تنفذ طلباته بالتنازل عن نصف ميراثها من رجل الاعمال العزازي سيكون مصير ابنها في خطر.

في حين عثرت راندا صديقة ابن العزازي على الهواتف المفقودة لتكون كارت رابح في يديها ولكن هل ستتعاون مع زوجة العزازي ام ستواصل ابتزازها بمقابل.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 20

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

ويشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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