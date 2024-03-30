السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 19

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

تتصاعد حدة البحث عن موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 19 والذى ينافس بقوة فى موسم مسلسلات رمضان 2024، وبدأ عرضه مع بداية الشهر الكريم وحقق نسبة مشاهدة عالية، وردود أفعال واسعة منذ انطلاق حلقاته ويبحث الجمهور بشكل مكثف عن مواعيد عرضه. 

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ "خالد النبوي" الحلقة 19

تعرض موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 19 حيث يعرض بواقع مرتين الأولى على قناة دي إم سي فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، والثانية عبر قناة dmc دراما فى تمام الساعة 12:00 ظهرا وكان قد تم اعادة عرض الحلقة 19 مرة أخرى على قناة دي ام سي دراما فى تمام الساعة 3:30 صباحا.

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مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل أحداث الحلقة 19 

شهدت الحلقة 19 من إمبراطورية ميم الكثير من المفاجآت والأحداث المشوقة أبرزها الحفل الذى اقامه مروان - نور النبوي، داخل المنزل بمناسبة فوزه فى انتخابات المنزل، ما أثار غضب والده الذى طالب بفض الحفل فور عودته الى المنزل الذى سيطرت عليه حالة من الفوضى فور تولى مروان مسؤولية الإمبراطورية.

كما تم خلال الحلقة 19 رفض مختار أبو المجد - خالد النبوي، العريس الذى تقدم لابنته منى - هاجر السراج، خاصة بعدما اكتشف انه كذب عليه فى كثير من الأمور التى تخص حياته الاجتماعية.

مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة العشرون 

تعرض حلقات مسلسل النجم خالد النبوي إمبراطورية ميم يوميا بشكل حصري على شبكة قنوات دي إم سي، بالتزامن مع عرض الحلقات على منصة واتش ات الرقمية.

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مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 20

تعرض الحلقة 20 من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، مساء اليوم السبت، على قناة dmc فى تمام الساعة 10.45 مساء، والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة 20 على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 06.05 مساء. 

قصة مسلسل إمبراطورية ميم 

إمبراطورية ميم، مأخوذ عن القصة الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي، من خلال مختار أبو المجد الذى يتحمل مسؤولية 6 ابناء بعد وفاه زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم 

إمبراطورية ميم، يضم 30 حلقة، ويشارك خلاله كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، ومن إخراج محمد سلامة.

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