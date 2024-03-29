مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 19.. ألعاب إلكتورنية تستهدف السيطرة على عقول الأطفال

مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 19

مسلسل “نور والكوكب السعيد” الحلقة 19.. بدأت الحلقة المعنونة بـ "عالم المطاط"، بظهور الطفلة زهرة ومشاركتها في تحدي القفز، وهي تقفز لتتمكن من الفوز بالمركز الأول.

وظهر “نور” وهو يعترض على اللعبة التي تقوم بها الطفلة زهرة، وأوضحت الزائرة الفضائية “فرخة”، أن تلك اللعبة تتسم بالطاقة السلبية الكبيرة.

واكتشف نور أن لعبة عالم المطاط تتسبب في تعرض الأطفال للأزمات النفسية.

وأكدت الحلقة أن هناك نوعية من الألعاب تستهدف السيطرة على عقول الأطفال، وحاول نور البحث عن ملاك هذه اللعبة التي تحصل على معلومات الأطفال وتستغلهم بها.

وساعد رامي نور في البحث عن مصدر تلك اللعبة التي تضر الأطفال، حيث تبين أنها منسوبة لشركة عالمية كبيرة.

وذهب نور مع رامي للمحامي المسئول عن القضية المرفوعة على تلك الشركة، وانتهت الحلقة بوصول فريق نور للمحامي المسئول عن القضايا الخاصة بتلك الشركة.



مسلسل نور والكوكب السعيد موعد عرض الحلقة 20



عرض على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ثم يعاد في الصباح الباكر ويمكن اعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به.

مسلسل نور والكوكب السعيد مواعيد وقنوات عرض الحلقة العشرون:

يعرض مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد يوميا وقت الإفطار على القناة الأولى، كما أنه يعرض على منصة واتش ات، و هو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمي.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتلخص حلقات المسلسل فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.





أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

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