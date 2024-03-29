مسلسل صيد العقارب الحلقة 19.. غادة عبدالرازق تواجه رياض الخولي وسيمون

مسلسل صيد العقارب الحلقة 19.. اقتحمت غادة عبدالرازق منزل رياض الخولي الذي كان بصحبة زوجته سيمون في غرفة نومهما، وقامت بتهديدهما بعد ما فعلوه بها من قطع فرامل لسيارتها وكشفها تجنيد حارس فيلتهم للتجسس علي عائلتها، وقيامهم باخفاء نجلهم سامح تاجر الكوكايين قاتل شقيقها وهددتهم بأنها سوف تضع في يده الكلابشات.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 19



في مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 19 قالت غادة عبدالرازق لهم سانظر في وجوهكم قريبا وهي مليانة بالذل ولن تقضوا على عائلة ضرغام.



وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 19، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 19



وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 19، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب



ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب



ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن

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