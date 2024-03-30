السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي الحلقة 19

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

موعد إعادة مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي الحلقة 19 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عابية من المشاهدة خلال الساعات القليلة الماضية وذلك عقب عقاب عبد ربه لزوجته بعدم مغادرة منزلها وأمرها بالتنازل عن ممتلكاتها عقب معرفة أمرها مع عرب.

موعد إعادة مسلسل حق عرب لـ"أحمد العوضي" الحلقة 19

جاء موعد إعادة مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي الحلقة 19 بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة 5:15 صباحًا، على قناة الأون، والإعادة الثانية 11:15 صباحًا، وبالنسبة لقناة أون دراما، تعرض حلقة الإعادة في تمام الساعة 12 مساءً، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً.

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ملخص الحلقة 19 من مسلسل حق عرب 

شهدت الحلقة 19 من مسلسل أحمد العوضي حق عرب، أمر “عبدربه” زوجته “صباح” بعدم مغادرة منزلها، وأمرها بالتنازل له عن كل ممتلكاتها، إلا أنها ترفض ويذهب عرب السويركي الى والد حنان، ويطلب الزواج منها إلا أنه يطلب منه الابتعاد عنها.

تستكمل الحلقة بخناقة بين رباح وعرب السويركي، بسبب انه علم ان رباح هو من تحدث عن علاقته بصباح الجياش ثم القبض على أنغام في تهمة تزوير عمله وهو ما فعله فيها “مازن” جلال الزاكي، الذي وضعها في هذا المأزق بسبب عدم رضاها الزواج منه.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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