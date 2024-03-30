السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 19.. تفاصيل لقاء سرى بين عضو المافيا الأوكرانية وأخطر تاجر كوكايين فى مصر

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 19 بطولة غادة عبدالرازق، أحداثا مشوقة، حيث تقابل ماركو عضو المافيا الأوكرانية مع حسان بيه تاجر الكوكايين لوضع حل لأزمة الصفقة المختفية والأموال التي استولى عليها سامح الغول
مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 19.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 19.. عايدة وجدت المخدرات ومكان نورا وأدهم«صور» - الأسبوع
مسلسل صيد العقارب

 

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 19 حاول الطرفان إيجاد مخرج للحصول على أموالهم من سامح الغول وكشف ماركو أن إسماعيل الغول يحاول أن يخلق عداوة بيننا وبين غادة عبدالرازق، لأنه لن يستطيع دفع مبلغ 9 ملايين دولار المستحقة لهما لدى ابن الغول، وأن غادة عبدالرازق لا تعرف مكان البضاعة واتفقا على خطة للوصول إلى حقهما.

مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب الحلقة 19.. غادة عبدالرازق تواجه رياض الخولي وسيمون

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 19
وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 19، حيث تسعى غادة عبدالرازق للبحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

مسلسل صيد العقارب

قصة مسلسل صيد العقارب
ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

ابطال مسلسل صيد العقارب
ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن

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