الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب الحلقة 19... هل تواصل ملك زاهر ابتزاز نيرمين الفقي؟

مسلسل محارب
مسلسل محارب

نجحت الفنانة ملك أحمد زاهر "راندا" في الحصول على هواتف الفنان ماجد المصري "العزازي" المفقوده والتي تشكل خطورة على زوجته جيهان "الفنانة نيرمين الفقي"

مسلسل محارب الحلقة 19

لتدعي ملك زاهر "راندا" أنها ابنة العزازي وتتفق مع سارقي الهواتف على الحصول عليها مقابل 25 ألف جنيه إلا أنه يتم ابتزازها مرة أخرى مقابل مليون جنيه.

لتستنجد راندا مدعية أن سارقي الهواتف يعتدون عليا بالخطف لتنجح في الهروب منه ليتساءل الجمهور هل ستواصل ملك زاهر ابتزاز جيهان زوجة العزازي.

لتسبب تلك الهواتف توتر زوجته جيهان خوفا على العثور على أدلة تسبب تورطها في صفقات مالية بمعاونة محاميها، إلا أن يتم العثور على الهاتف المفقود.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 19

ليعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساء والاعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

 

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاة والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

 

أبطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود


يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

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