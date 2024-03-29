مسلسل محارب الحلقة 18.. عملية ابتزاز تتعرض لها نرمين الفقي

مسلسل محارب لـ " حسن الرداد " ملخص الحلقة 18.. يختلف كبار العائلة على توريث محارب 50 فدانا ميراثا عن والده بعد مسامحته من الثأر القديم وقبوله ف العائلة مره اخرى، ويتشاجر كبير العائلة مع الجدة التي أصرت على توريث محارب وإخوته فيما رفض أبناء العم وبقية أفراد العائلة.

وهدد كبير العائلة الجدة بأنه إذا تم توريث محارب واخوته سيكون بحر دماء وليس ثأر محارب فقط وإنما ستزهق أرواحا كثيرة

مسلسل محارب لـ حسن الرداد ملخص الحلقة 18

يبدأ أصحاب محل الموبايلات الذين عثروا على موبايلات العزازي ومحاميه في التفكير في ابتزاز زوجته.

وبعدما فتحوا الموبايلات بمساعدة مبرمج وجدوا ملفات وصور بين نرمين الفقي والمحامي المقتول وهو يهددها بفضح أمرها بسبب سرقاتها المتتالية لشركة واموال زوجها.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 19

ليعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

ويشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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