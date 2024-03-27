مسلسل محارب الحلقة 17.. سحر مجهول يقلب حياة زوجة الفنان حسن الرداد

ظهر مشهد غريب في الحلقة 17 من مسلسل محارب، لسيدة عجوز "عرافة" تمسك بصورة الفنانة ناهد السباعي "انجي" زوجة الفنان حسن الرداد "محارب" وهي تكتب عليها باللون الأحمر مع كتابة علامات غير مفهومة.



مسلسل محارب الحلقة 17

ليكون التساؤل ما هو السحر الخفي وعلى يد من؟ الذي قلب حياة "إنجي" زوجة الفنان حسن الرداد وهل هو السبب في طلب طلاقها من زوجها.

لتهاتف زوجة الفنان حسن الرداد "محارب" بعد عودتها من الصعيد الى القاهرة للاطمئنان على والدها الذي ظل راكدا في المستشفى، ويتفقان على الطلاق رسميا.

ليطلب محارب من محاميه إنهاء إجراءات الطلاق لزوجته رسميا على يد مأذون معلقا "هي اللي طلبت وربنا يصبرني على فراقها".

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 17



يعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساء والإعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة CBC، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

ليصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

ويشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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