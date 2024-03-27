الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل محارب الحلقة 17.. محارب يقرر طلاق انجي بعد ذهابها لأسرتها

مسلسل محارب
مسلسل محارب

شهدت الحلقة 17 من مسلسل محارب من بطولة الفنان حسن الرداد الذي يجسد دور "عزيز محارب" العديد من الأحداث المثيرة؛ من أبرزها قرار عزيز محارب طلاق زوجته إنجي التي تجسدها دورها الفنانة ناهد السباعي، وذلك بعد ذهابها لأسرتها
في الوقت نفسه، شهدت الحلقة 17 تجديد حبس إبراهيم شقيق محارب على آثر قضية إتجار في مخدرات؛ وذلك لمدة أربعة أيام.

أحداث مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل "محارب" في إطار اجتماعي تشويقي حول الشاب عزيز محارب القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته في القاهرة وتتغير حياته تماما بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى  يكتشف سرا كبيرا يغير مسار حياته.

وكشف حسن الردادي عن تفاصيل شخصيته في مسلسل محارب خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، وقال: "عزيز محارب هو شخصية المواطن البسيط اللي عاوزين نرجعها مش كل الشخصيات تبقى بشحنة ... مش كله لازم يكسر ويضرب بدراعة".

وتابع: "أنا تربيت على مسلسلات من صغري تقدم المواطن البسيط سواء مدرس أو دكتور أو أي حرفة أو عامل في مصنع ويكون شخص عادى بقنابله في الشارع في القاهرة أو دمياط في بلدي ودي النماذج اللي بحب أتكلم عنها وأشرف رحلة كفاحها وأتأثر بيه وأتكلم عنها".
وأشار الرداد: "في الفترة الأخيرة بقيت بشرف فكرة تقديم المواطن البسيط وكأنه عم الشبحنة في العالم وبقة الطبيعي والسائد أنى أجيب فئة أو شخصيات من دماغ البنى أدمين وأحطه مكان شريحة أخرى من المجتمع وهذا غير حقيقي".
ولفت المرداد إلي أن أهم ما حمسه لأداء الدور في شخصية عزيز محارب لأنه شخص محترم وبسيط ونراه في شارعنا المصري.

مواعيد عرض مسلسل محارب 

أعلن الفنان حسن ألرداد بطل مسلسل "محارب" عن مواعيد عرض حلقات المسلسل طوال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث يعرض يوميا من الساعة التاسعة مساء على قناة "سي بي سي مصر" ويعاد عرضه في تمام الساعة الخامسة والربع فجرا، والإعادة الثانية في تمام الرابعة إلا ربع عصر، ويعرض في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء على شاشة "سي بي سي دراما".

أبطال مسلسل محارب

"محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالا، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان،  عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد...

مسلسل محارب محارب موعد عرض محارب موعد عرض مسلسل محارب موعد اعادة مسلسل محارب قصة مسلسل محارب ابطال مسلسل محارب موعد عرض مسلسل حسن الرداد مسلسل حسن الرداد حسن الرداد قنوات عرض محارب قنوات عرض مسلسل محارب موعد مسلسل محارب الحلقة السابعة عشر من محارب محارب الحلقة السابعة عشر محارب الحلقة 17 الحلقة 17 من مسلسل محارب الحلقة السابعة عشر من مسلسل محارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل محارب الحلقة 17.. أسرار جديدة تتكشف بالعثور على موبايل العزازي ومحاميه

مسلسل محارب الحلقة 17.. خطة أهل محارب للحصول على ورثه

الأكثر قراءة

وزير الرياضة يفتح ملف صلاح والعميد ويكشف موعد عودة مو للمنتخب

أحمد عبدالعزيز يرد على منتقدى مشهد التخفى فى "سوق العصر"

أيتن عامر: "90% من الرجالة لا تكفيهم امرأة واحدة"

علاء مرسى يتحدث عن علاء ولى الدين متأثرًا: ترك فراغًا كبيرًا (فيديو)

خبير: صفقة رأس الحكمة غيّرت قواعد اللعبة الاقتصادية فى مصر (فيديو)

رسميًا.. قرار جديد من FIFA لمهاجم الأهلى الفلسطينى وسام أبوعلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

محمد سميح

ياسر جلال.. النجومية قرار

محمد العسيري

السر فى المطرية

ماجد حبته

موازنة الحكومة العامة

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع