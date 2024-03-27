مسلسل محارب الحلقة 17.. محارب يقرر طلاق انجي بعد ذهابها لأسرتها

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت الحلقة 17 من مسلسل محارب من بطولة الفنان حسن الرداد الذي يجسد دور "عزيز محارب" العديد من الأحداث المثيرة؛ من أبرزها قرار عزيز محارب طلاق زوجته إنجي التي تجسدها دورها الفنانة ناهد السباعي، وذلك بعد ذهابها لأسرتها

في الوقت نفسه، شهدت الحلقة 17 تجديد حبس إبراهيم شقيق محارب على آثر قضية إتجار في مخدرات؛ وذلك لمدة أربعة أيام.

أحداث مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل "محارب" في إطار اجتماعي تشويقي حول الشاب عزيز محارب القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته في القاهرة وتتغير حياته تماما بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرا كبيرا يغير مسار حياته.

وكشف حسن الردادي عن تفاصيل شخصيته في مسلسل محارب خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، وقال: "عزيز محارب هو شخصية المواطن البسيط اللي عاوزين نرجعها مش كل الشخصيات تبقى بشحنة ... مش كله لازم يكسر ويضرب بدراعة".

وتابع: "أنا تربيت على مسلسلات من صغري تقدم المواطن البسيط سواء مدرس أو دكتور أو أي حرفة أو عامل في مصنع ويكون شخص عادى بقنابله في الشارع في القاهرة أو دمياط في بلدي ودي النماذج اللي بحب أتكلم عنها وأشرف رحلة كفاحها وأتأثر بيه وأتكلم عنها".

وأشار الرداد: "في الفترة الأخيرة بقيت بشرف فكرة تقديم المواطن البسيط وكأنه عم الشبحنة في العالم وبقة الطبيعي والسائد أنى أجيب فئة أو شخصيات من دماغ البنى أدمين وأحطه مكان شريحة أخرى من المجتمع وهذا غير حقيقي".

ولفت المرداد إلي أن أهم ما حمسه لأداء الدور في شخصية عزيز محارب لأنه شخص محترم وبسيط ونراه في شارعنا المصري.

مواعيد عرض مسلسل محارب

أعلن الفنان حسن ألرداد بطل مسلسل "محارب" عن مواعيد عرض حلقات المسلسل طوال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث يعرض يوميا من الساعة التاسعة مساء على قناة "سي بي سي مصر" ويعاد عرضه في تمام الساعة الخامسة والربع فجرا، والإعادة الثانية في تمام الرابعة إلا ربع عصر، ويعرض في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء على شاشة "سي بي سي دراما".

أبطال مسلسل محارب

"محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالا، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد...