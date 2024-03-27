الأربعاء 27 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل محارب الحلقة 17.. خطة أهل محارب للحصول على ورثه

مسلسل محارب
مسلسل محارب

شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل محارب من بطولة الفنان حسن الردادي الذي يجسد دور "عزيز محارب" العديد من الأحداث المثيرة؛ من أبرزها اجتماع أبناء عم عزيز محارب للحصول على ميراثه وأشقائه؛ وذلك من خلال زواج راجح من شقيقة محارب وبالتالي ستكون الأرض في حيازة راجح، في الوقت نفسه محاولة قتل راجح لكل من محارب وشقيقه إبراهيم في حال ظهورهما.

في الوقت نفسه، ألقت الشرطة القبض على إبراهيم شقيق محارب والتحقيق معه حيث اعترف بالحصول على بعض الأموال من حسام المحامي مقابل التصريح بجرائم شقيقه محارب وقت ظهوره في برنامج الحدوتة للإعلامي تامر أمين.

أحداث مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل "محارب" في إطار اجتماعي تشويقي حول الشاب عزيز محارب القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته في القاهرة وتتغير حياته تماما بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى  يكتشف سرا كبيرا يغير مسار حياته.


وكشف حسن الرداد عن تفاصيل شخصيته في مسلسل محارب خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، وقال: "عزيز محارب هو شخصية المواطن البسيط اللي عاوزين نرجعها مش كل الشخصيات تبقى بشحنة مش كله لازم يكسر ويضرب بدراعة".


وتابع: "أنا تربيت على مسلسلات من صغري تقدم المواطن البسيط سواء مدرس أو دكتور أو أي حرفة أو عامل في مصنع ويكون شخص عادى بقنابله في الشارع في القاهرة أو دمياط في بلدي ودي النماذج اللي بحب أتكلم عنها وأشرف رحلة كفاحها وأتأثر بيه وأتكلم عنها".


وأشار الرداد: "في الفترة الأخيرة بقيت بشرف فكرة تقديم المواطن البسيط وكأنه عم الشبحنة في العالم وبقة الطبيعي والسائد أنى أجيب فئة أو شخصيات من دماغ البنى أدمين وأحطه مكان شريحة أخرى من المجتمع وهذا غير حقيقي".
ولفت المرداد إلي أن أهم ما حمسه لأداء الدور في شخصية عزيز محارب لأنه شخص محترم وبسيط ونراه في شارعنا المصري.

مواعيد عرض مسلسل محارب

أعلن الفنان حسن الرداد بطل مسلسل "محارب" عن مواعيد عرض حلقات المسلسل طوال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث يعرض يوميا من الساعة التاسعة مساء على قناة "سي بي سي مصر" ويعاد عرضه في تمام الساعة الخامسة والربع فجرا، والإعادة الثانية في تمام الرابعة إلا ربع عصر، ويعرض في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء على شاشة "سي بي سي دراما".

أبطال مسلسل محارب

"محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالا، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان،  عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد...

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