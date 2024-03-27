مسلسل محارب الحلقة 17.. "الأهالي تضرب إبراهيم"

تعرض اليوم الحلقة 17 من مسلسل محارب في التاسعة مساءً والذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان.

تفاصيل مسلسل محارب الحلقة 17

بدأت احداث الحلقة 17 من مسلسل محارب بأحداث مشتعلة حيث قام أهالي حارة محارب بتكتيف “إبراهيم أخو محارب” بسبب شهادته الزور والحصول على أموال طائلة من المحامي حسام الجيوشي.

وتجمع أهالي الحارة وضربوا “ابراهيم” وقالوا بشكل جماعي: “العلقة اللي خدها الواد دا مش كفاية دا لازم يتربى ونعلقه على باب الحارة عشان يكون عبرة لكل الناس”.

وجاءت الشرطة وأخذوا كل من إبراهيم و"مصدي صديق محارب" ليحققوا معهم ومعرفة مصدر الأموال التي تحصل عليها إبراهيم.

قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب رمضان 2024

مسلسل محارب بطولة: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

مواعيد عرض مسلسل محارب

ويعرض مسلسل محارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على قناة cbc حصريًا الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.

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