الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

10 آلاف جنيه جائزة اليوم من "واحد من الناس" لعمال مشروع سكن كل المصريين

جريدة الدستور

التقى الإعلامي عمرو الليثي، خلال حلقة اليوم من برنامج “واحد من الناس”، المذاع  عبر فضائية “الحياة”، بمجموعة من العمال العاملين في مشروع تنفيذ مركز خدمات سكن كل المصريين، ووجه التحية لهم للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية وشاركهم بتقديم اسئلة طريفة وتسليم جوائز مالية للفائزين.

أسئلة عمرو الليثي 

ووجه عمرو الليثي، 10 أسئلة بهدايا 10 آلاف جنيه مقسمة ألف جنيه للإجابة على كل سؤال، وجاء السؤال الأول مسلسل من هو بطل مسلسل كلبش والإجابة أمير كرارة، والسؤال الثاني اسم فوازير فؤاد المهندس في رمضان والإجابة عمو فؤاد، والسؤال الثالث اسم مساعد نور الشريف في مسلسل لن اعيش في جلباب أبي والإجابة اسمه فهيم افندي.

 

وجاء السؤال الرابع لقب الكابتن أحمد حسن ومدرب المنتخب حسام حسن والإجابة كانت العميد، والسؤال الخامس مؤلف مسلسل الحشاشين الذي يعرض على شاشة قنوات المتحدة بطولة كريم عبد العزيز والإجابة المؤلف عبد الرحيم كمال، وسؤال سادس اسم زوجة احمد مكي في الأجزاء الأولى من مسلسل الكبير أوي والاإجابة كانت دنيا سمير غانم.

“واحد من الناس”

والسؤال السابع ما هو اسم زوجة الكبير أوي في الأجزاء الأخيرة وكانت الاجابة رحمة احمد واسمها في العمل مربوحة، وسؤال ثامن عن اسم شخصية شحاتة أبو كف في فيلم غريب في بيتي وكانت الاجابة نور الشريف، وسؤال تاسع لقب مدرب المنتخب السابق حسن شحاته والاجابة المعلم، وسؤال أخير عن اسم محمد رياض في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي وكانت الاجابة عبد الوهاب.

وبالفعل تم منح جائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه للذين توصولوا إلى الإجابات الصحيحة للأسئلة التي قام بطرحها مقدم البرنامج الدكتور عمرو الليثي.
 

عمرو الليثي الإعلامي عمرو الليثي واحد من الناس الحياة

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