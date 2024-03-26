أسرة برنامج "واحد من الناس" تُدخل البهجة والفرح على قلب عابر سبيل

التقى الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج "واحد من الناس" على فضائية الحياة بعابر سبيل مصاب بشلل رباعي يجلس على كرسي متحرك، يزرق من خلال بمساعدة الناس وتعاطفهم معه.

أعمال الخير في رمضان

وحرص الإعلامي عمرو الليثي على توجيه بعض الأسئلة لعابر السبيل، عن تفاصيل حياته، قائلًا: «عندي 25 سنة، أخويا بيصرف عليا، بقعد في المكان ده كل يوم من الساعة 9 صباحًا وأخويا بياخدني الساعة 10 مساء، وخلال اليوم تأتي الناس لمساعدتي ويتعاطفون معي، أنا على الله».

مكافأة مالية

وقام الليثي بمساعدة أسرة برنامج "واحد من الناس" بمبلغ مالي قدره 5000 جنيه لعابر السبيل الذي يجلس على كرسي متحرك، وعبر الأخير عن سعادته: «الحمد لله».