جوائز مالية لعمال حدائق العاصمة فى "واحد من الناس"

استضاف الإعلامي عمرو الليثي في حلقة مميزة من برنامج "واحد من الناس"، مجموعة من العمال المشاركين في إنشاء مجمع شرطي وخدماتي بمدينة حدائق العاصمة، معربًا عن تقديره لجهودهم في دعم المشروعات الوطنية.

وقدم الليثي للعمال فرصة للفوز بجوائز نقدية تصل إلى 10 آلاف جنيه من خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة المتنوعة.

شملت الأسئلة موضوعات رياضية وفنية، حيث تناولت ألقاب الأندية الرياضية المصرية الشهيرة مثل الأهلي "الشياطين الحمر"، والزمالك "مدرسة الفن والهندسة"، والترسانة "الشواكيش"، كما تضمنت الأسئلة إشارات إلى الدراما المصرية، مثل شخصية إبراهيم سردينة التي جسدها عبدالرحمن أبوزهرة في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، وشخصية متولي سعيد التي أداها نور الشريف في مسلسل "عائلة الحج متولي".

ولم يغفل الليثي عن الجانب الديني، حيث طرح سؤالًا عن أول الخلفاء الراشدين، وكانت الإجابة الصحيحة هي "أبوبكر الصديق".

وفي نهاية الحلقة، تم توزيع الجوائز النقدية على العمال الذين أجابوا بشكل صحيح، مما أضاف جوًا من المرح والتشويق إلى البرنامج الذي يُبث يوميًا خلال شهر رمضان على قناة الحياة.