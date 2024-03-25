الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جوائز مالية لعمال حدائق العاصمة فى "واحد من الناس"

عمرو الليثي
عمرو الليثي

استضاف الإعلامي عمرو الليثي في حلقة مميزة من برنامج "واحد من الناس"، مجموعة من العمال المشاركين في إنشاء مجمع شرطي وخدماتي بمدينة حدائق العاصمة، معربًا عن تقديره لجهودهم في دعم المشروعات الوطنية.

وقدم الليثي للعمال فرصة للفوز بجوائز نقدية تصل إلى 10 آلاف جنيه من خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة المتنوعة.

شملت الأسئلة موضوعات رياضية وفنية، حيث تناولت ألقاب الأندية الرياضية المصرية الشهيرة مثل الأهلي "الشياطين الحمر"، والزمالك "مدرسة الفن والهندسة"، والترسانة "الشواكيش"، كما تضمنت الأسئلة إشارات إلى الدراما المصرية، مثل شخصية إبراهيم سردينة التي جسدها عبدالرحمن أبوزهرة في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، وشخصية متولي سعيد التي أداها نور الشريف في مسلسل "عائلة الحج متولي".

ولم يغفل الليثي عن الجانب الديني، حيث طرح سؤالًا عن أول الخلفاء الراشدين، وكانت الإجابة الصحيحة هي "أبوبكر الصديق".

وفي نهاية الحلقة، تم توزيع الجوائز النقدية على العمال الذين أجابوا بشكل صحيح، مما أضاف جوًا من المرح والتشويق إلى البرنامج الذي يُبث يوميًا خلال شهر رمضان على قناة الحياة.

واحد من الناس عمرو الليثي العمال حدائق العاصمة جوائز نقدية الأندية الرياضية الاهلى الزمالك لن أعيش في جلباب أبي عائلة الحج متولي أبو بكر الصديق قناة الحياة

الأكثر قراءة

ترامب: إسرائيل تفقد الدعم الدولى وعليها إنهاء الحرب

ارتفاع مؤشر الدولار 1% يضغط على الذهب لتسجل الأونصة 2164 دولار

نتنياهو يلغى زيارة وفد بلاده إلى واشنطن بعد امتناعها عن استخدام الفيتو بمجلس الأمن

مسلسل الحشاشين الحلقة 15.. هل يذهب عمر الخيام إلى حسن الصباح فى قلعة ألموت؟

دراسة: 3.4 مليار مصاب بالأمراض العصبية حول العالم

عاجل| تزايد حالات الاغتصاب فى غزة يثير قلق الأمم المتحدة: "يجب وقفها فورًا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟