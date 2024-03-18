الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عمرو الليثى يكشف جماليات ممشى أهل مصر.. ويُثرى السياحة بـ"فزورة جديدة" (فيديو)

واحد من الناس
واحد من الناس

في جولة تفقدية لممشى أهل مصر، أبرز الإعلامي عمرو الليثي، خلال برنامجه "واحد من الناس" المُذاع على قناة "الحياة"، الوجه البهي لهذا المعلم السياحي الذي بدأ استقبال زواره في مارس 2022، وأشاد الليثي بالممشى كوجهة مثالية للتنزه والاستمتاع، مُشيرًا إلى دوره في تعزيز السياحة وإسهامه في دعم الاقتصاد المصري.

وألقى الضوء على الأهمية السياحية للممشى، مُعتبرًا إياه نقطة جذب فريدة تُطل على النيل، وتُسهم في تنشيط السياحة المائية، وخلال البرنامج، التقى الليثي بمجموعة من العاملين في الممشى، حيث ناقش معهم جوانب عملهم والتحديات التي يواجهونها.

وفي لفتة تفاعلية، أطلق الليثي "فزورة جديدة"، حيث طرح مجموعة من الأسئلة المتنوعة، بين الدينية والثقافية والتاريخية، على العاملين، مُعلنًا عن جوائز مالية قيمة تصل إلى 10 آلاف جنيه للإجابات الصائبة، مُضفيًا جوًا من المرح والتحدي على أجواء الممشى.

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