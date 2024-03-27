الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"تشبه داعش".. علي جمعة يُدين الممارسات المُنحرفة في الموالد الصوفية (فيديو)

علي جمعة
علي جمعة

أدان الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، الأفعال المُنكرة التي تحدث في الموالد الصوفية، مُشبهًا إياها بالأفعال التي يقوم بها تنظيم داعش والخوارج، مُؤكدًا أنها لا تمت للإسلام بصلة.

وأوضح جمعة خلال الحلقة الثانية من برنامج "مملكة الدراويش"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، قد غيّر حياة الصحابة جذريًا بالإسلام، مُحولًا إياهم من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان، وأشار إلى أن العديد من الممارسات التي تُعتبر الآن عادات كانت في الأصل أشكالًا من العبادة، مُستشهدًا بالتصوف الذي يحتوي على أركان وأحكام وبرامج مُحددة.

وأكد على الفارق الشاسع بين التصوف الحقيقي والممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض المتصوفة، مُنددًا بالتشويه الذي يُلحق بصورة الإسلام من خلال هذه الأفعال، مؤكدا على موقف مشايخ الصوفية الرافض لهذه الممارسات، مُعادلًا بينهم وبين علماء الإسلام في إدانتهم لأفعال التنظيمات المُتطرفة.

قصواء الخلالي مملكة الدراويش على جمعة مفتي الديار المصرية داعش الموالد الصوفية الصحابة الإسلام

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