على جمعة يؤكد لـ"مملكة الدراويش" أهمية الذكر والفكر فى السير إلى الله (فيديو)

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أن السبيل للتقرب إلى الله يتألف من الذكر والتأمل، كما ورد في القرآن الكريم والسنة الشريفة.

وأشار جمعة في حديثه خلال الحلقة الثانية من برنامج "مملكة الدراويش"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، عبر قناة الحياة، إلى أن الإنسان يستطيع، من خلال هذين العملين، أن ينال فتوحات العارفين، حيث تنير البصيرة وترى الحقائق التي تعلمه كيف يتعامل مع الله في مسيرته الروحية.

وأضاف جمعة أن هذا الفتح يمثل انفتاح البصيرة على آداب أسمى وأطهر في الطريق إلى الله، مما يعزز التأدب مع الخالق والتأدب مع النفس والخلق أجمعين.

مملكة الدراويش

من جانبها، تقدم شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ابتداءً من اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك، حلقات برنامج "مملكة الدراويش"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي وتتولى رئاسة تحريره، وذلك يوميًا في تمام الساعة الثالثة والربع عصرًا على قناة الحياة، والساعة السادسة والربع مساءً على القناة الأولى المصرية، بالإضافة إلى منصة وتطبيق "watch it".

يهدف البرنامج إلى إلقاء الضوء على الفكر الإسلامي المعتدل والتصوف الروحاني في مصر، وتتبع تطوره عبر العصور، وتأكيد طبيعة الاعتدال الديني التاريخي في مصر، ومواجهة التطرف الديني والهجمات التي تستهدف الوسطية من قبل التيارات الإرهابية الفكرية.