الخلالي تستضيف الدكتور علي جمعة في "مملكة الدراويش" لاستكشاف أعماق الصوفية (فيديو)

انطلقت مساء اليوم الحلقة الجديدة من البرنامج الروحاني "مملكة الدراويش.. الطريق إلى الله"، بتقديم الإعلامية قصواء الخلالي، عبر قناة الحياة، حيث تناولت في مستهل الحلقة موضوع "الرسالة القشيرية".

وأشارت الخلالي، إلى أن الإمام أبو القاسم القشيري وصف باب التوبة بأنه الخطوة الأولى للسالكين نحو الإيمان والمقام الرئيسي للطالبين، وأكدت على أن التوبة تعني في جوهرها العودة من الأفعال المذمومة إلى الأفعال المحمودة.

وفي سياق متصل، يشارك الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، كضيف في البرنامج على مدى يومي الأربعاء والخميس، ليقدم رؤيته العميقة حول الصوفية في مصر، مبحرًا في تاريخها ومستقبلها والأسس التي تقوم عليها.