القصبي لـ"مملكة الدراويش": تجديد الخطاب الديني يعني العودة للأصل في الكتاب والسنة

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، إن المصريين أصبح لديهم مناعة من توجهات الفتنة والتشدد والتقسيم والخداع، ولذلك يصمدون في الوقت الحالي، ويواجهون الأحداث بصلابة ووعي.

وأضاف "القصبي"، خلال استضافته ببرنامج "مملكة الدراويش"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن تجديد الخطاب الديني يعني العودة للأصل في الكتاب والسنة، وتنقيته مما علق به من تخطيط المتطرفين ومغالطاتهم واستخدام الدين الإسلامي في قضاياهم والتشدد والعنف.

ونوه، أن "التصوف"، يبدأ إدراكه بالحاجة لمعرفة المولى عز وجل، ولذلك يصفونه بالطريق إلى الله لأنه يجعلك تتخلص من سلبياتك وتنقي القلب من كل شيء غير الله فينتشر الحب.

تفاصيل برنامج "مملكة الدراويش":

تستضيف الإعلامية قصواء الخلالي في البرنامج كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميًا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضًا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.