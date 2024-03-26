الثلاثاء 26 مارس 2024
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"القصبى": 78 طريقة صوفية فى مصر.. وتعلمنا القيم السامية من سنة النبى محمد

شيخ مشايخ الطرق الصوفية
شيخ مشايخ الطرق الصوفية

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، إن التصوف تطبيق كامل لكتاب الله وسنة الرسول، صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن كل ما يخالف هذا ليس من التصوف في شيء.

وأضاف "القصبي"، خلال استضافته ببرنامج "مملكة الدراويش"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن أصل "التصوف"، هو النبي محمد، مؤكدًا أن أصحاب الطرق الصوفية يرفضون البدع.

وأشار، أننا تعلمنا كل القيم الصوفية من الرسول، صلى الله عليه وسلم، حتى قبل البعثة، فهو الملقب بالصادق الأمين، مضيفًا أن لدينا في مصر 78 طريقة صوفية، وكلها أصلها كتاب الله وسنة رسوله.

ونوه، أن اختلافات الطرق الصوفية هى اختلافات حول طريقة "الشيخ" وارتياح المريدين لها، لكن الكل ملتزم في النهاية بمنهج الكتاب والسنة.

تفاصيل برنامج "مملكة الدراويش":

تستضيف الإعلامية قصواء الخلالي في البرنامج كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميًا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

مملكة الدراويش شيخ مشايخ الطرق الصوفية النبي محمد فضائية الحياة أصحاب الطرق الصوفية

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