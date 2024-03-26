الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عبدالهادى القصبى: الشعب المصرى "صوفى" بطبيعته وفطرته

الدكتور عبد الهادي
الدكتور عبد الهادي القصبي

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، إن الشعب المصري تأثر بأقطاب الصوفية وعلى رأسهم سيدنا الشاذلي، سيدنا البدوي، سيدنا ابن عطاء الله السكندري، وغيرهم لأنهم كانوا على علم.

وأضاف "القصبي"، خلال استضافته ببرنامج "مملكة الدراويش"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن الشعب المصري بطبيعته وفطرته "صوفي"، ووجود "أل البيت" في مصر له أثر على نفوس وسلوكيات الشعب المصري.

ونوه أن التصوف الحقيقي يعكس طبيعة الدين الإسلامي، بعيدًا عن التطرف والتشدد، مشيرًا إلى أن الإحصائيات تؤكد وجود كم هائل من المصريين المحبين للمنهج الصوفي.

تفاصيل برنامج "مملكة الدراويش":

تستضيف الإعلامية قصواء الخلالي في البرنامج كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميًا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضًا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد، صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.

 

مملكة الدراويش شيخ مشايخ الطرق الصوفية الطرق الصوفية الشعب المصري الدكتور عبد الهادى القصبى

مواد متعلقة

شيخ مشايخ الطرق الصوفية يتوجه بالشكر للشركة المتحدة لإنتاج برنامج "مملكة الدراويش"

بسبب قضية التجنيد.. خلافات وانقسامات حادة داخل مجلس الحرب الإسرائيلى

عاجل.. حزب الله يستهدف عددًا من الجنود الإسرائيليين بالحدود اللبنانية

حركة حماس: نتنياهو وحكومته المتطرفة يتحملان مسئولية إفشال جهود التفاوض

أيمن الرقب: نتنياهو كان على علم بعدم استخدام أمريكا حق الفيتو

عاجل.. صافرات الإنذار تدوى فى مستوطنة "سديروت" وغلاف غزة

باحث سياسى: أمريكا أعطت درسًا عمليًا لنتنياهو بقرار مجلس الأمن

مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف كواليس جلسة مجلس الأمن "التاريخية"

الأكثر قراءة

نكشف قائمة الأهلى المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى دورى الأبطال

"المقابر.. هدف للنبش أم للسرقة؟" الداخلية تكشف غموض الحوادث الأخيرة

جوميز يستقر على حارس الزمالك أمام مودرن فيوتشر فى الكونفيدرالية (خاص)

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

زيلينسكى يقيل سكرتير مجلس الأمن القومى

يهدف خفض نفقات الصيانة.. تصوير جوى لمشروع حاجز الأمواج الغربى بميناء دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"

لعنة غزة.. 60% من مصابى جيش الاحتلال الإسرائيلى يعانون من مشاكل عقلية