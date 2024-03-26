عبدالهادى القصبى: الشعب المصرى "صوفى" بطبيعته وفطرته

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، إن الشعب المصري تأثر بأقطاب الصوفية وعلى رأسهم سيدنا الشاذلي، سيدنا البدوي، سيدنا ابن عطاء الله السكندري، وغيرهم لأنهم كانوا على علم.

وأضاف "القصبي"، خلال استضافته ببرنامج "مملكة الدراويش"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن الشعب المصري بطبيعته وفطرته "صوفي"، ووجود "أل البيت" في مصر له أثر على نفوس وسلوكيات الشعب المصري.

ونوه أن التصوف الحقيقي يعكس طبيعة الدين الإسلامي، بعيدًا عن التطرف والتشدد، مشيرًا إلى أن الإحصائيات تؤكد وجود كم هائل من المصريين المحبين للمنهج الصوفي.

تفاصيل برنامج "مملكة الدراويش":

تستضيف الإعلامية قصواء الخلالي في البرنامج كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميًا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضًا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد، صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.