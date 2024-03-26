الثلاثاء 26 مارس 2024
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الشيخ خالد الجندي مفسرا سورة العاديات: "تشعر وأنك في معركة"

لعلهم يفقهون
لعلهم يفقهون

شرح الشيخ خالد الجندي، سورة "العاديات"، مؤكدًا أن السورة تتسم بالحركة قائلًا "مجرد فتح السورة الكريمة تشعر وأنك في حرب ومعركة".

وفسر "الجندي"، خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" والمُذاع على فضائية dmc، أن معنى العاديات هو الخيل حين تعدو وتجري للغارة على العدو في سبيل الله، والضبح هو صوتها وصهيلها، "فَالمُورِيَاتِ قَدْحًا " هي التي توري النار من الحجر عند ما تقدحه بحوافرها فيتطاير منه الشرر، "فَالمُغِيرَاتِ صُبْحًا" هي التي تغير صباحا فتصبح العدو في ذلك الوقت.

تابع، "فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا" أي أثر الغبار بحوافرها "فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا" أي دخلن وسط جمع العدو "إِنَّ الإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ"، هذا هو المقسم عليه والكنود الجحود أو هو الذي يذكر النقمة ولا يذكر النعمة "وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ" والإنسان يعلم ذلك ويشهد عليه بلسان حاله أو لسان مقاله "أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي القُبُورِ" أي أخرج ما فيها من الأموات للحشر والحساب. 

الشيخ خالد الجندي سورة العاديات لعلهم يفقهون فضائية DMC العاديات الجندي

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