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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

الحلقة 17 مسلسل محارب.. إنجي تطلب الطلاق من محارب وأخته تترك منزل العائلة

مسلسل محارب
مسلسل محارب

تعرض اليوم الحلقة 16 من مسلسل محارب في التاسعة مساءً، والذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان.

تفاصيل مسلسل محارب الحلقة 17

تركت شقيقة محارب بيت العائلة في الصعيد خلال أحداث الحلقة 17 من مسلسل محارب، حيث سمعت ابن عمها راجح، وهو يرفض إعطاء الميراث لهم ويقرر قتل أخوتها.

ومن ثم قررت شقيقة محارب أن تعود لمنزلها في مصر وتحاول أن تجد أخوتها الا ان الجدة وكبيرة العائلة رفضت ولكن دون جدوى، فيما رفض كبراء العائلة حكم الجدة بإعادة الميراث إلى محارب وأخوته لهربهم طوال السنوات الماضية.

ويبحث الجميع عن محارب ويحاولوا الوصول له، وحاول التواصل مع زوجته انجي التي تقوم بدورها ناهد السباعي ولكنها طلبت منه الطلاق، وذلك ضمن أحداث الحلقة 17 من مسلسل محارب.

قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب رمضان 2024

مسلسل محارب بطولة: أحمد زاهر، ماجد المصرى،  ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد،  محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

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مواعيد عرض مسلسل محارب

ويعرض مسلسل محارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على قناة cbc حصريًا الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.

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