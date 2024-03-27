مسلسل محارب الحلقة 16.. تفاصيل هروب حسن الرداد مجددا

مسلسلات رمضان 2024..

ماذا يحدث بعد هروب محارب مجددا؟، يتساءل الجمهور عن مصير الفنان حسن الرداد بعد اقتحامه فيلا الفنان احمد زاهر "حسام الجيوشي" لتهديده بقتل ابنته وزوجته من اجل الاعتراف على من الجامي في قتل الفنان ماجد المصري "العزازي".

مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 16

لتشتعل بداية الحلقة الـ16 باقتحام محارب منزل حسام الجيوشي من اجل الضغط عليه للاعتراف بمن قتل رجل الأعمال العزازي وما سبب تلفيق التهمه له، علاوة على الأخذ بحقه في هز صورته وسمعته أمام زوجته مهددا بإذا لم يركع معترفا "انا مش راجل" سيقتل زوجته وابنه أمام عينيه.

ولكن تقف الظروف ضد محارب مره اخرى ليفر هاربا قبل القبض عليه ولكن ينقذه ابن عمه من الهروب في شوارع القاهرة على الرغم من اعتراضه وخلافه مع كبيره عائلتهم على توريث محارب وعائلته ٥٠ فدانا عن والدهم الذي تركهم في الماضي وفر هاربا الى القاهرة هروبا من الثأر.

ليكون في الجامب الاخر صراع بين الصداقة والخيانة بين شقيق وصديق محارب الذي اكتشف ان شقيقه ابراهيم اعترف عليه مقابل مبالغ مالية ليعتدي عليه اهل الحاره امام الجميع ولكن بتدخل الحكومة يقر ابراهيم شقيقه ان عدو محارب المحامي حسام الجيوشي هو من اعطاه تلك الاموال من اجل الاعتراف على محارب وفضيحته.

لتتابع الأحداث بتطليق "محارب" زوجته في مكالمه هاتفيا بعد عودتها من الصعيد الى القاهرة للاطمئنان على والدها الذي ظل راكدا في المستشفى"إنجي إنتي طالق".

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 17

ليعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءا والإعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة CBC، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات

ابطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

ويشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.