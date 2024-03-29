ما القضايا التي يناقشها مسلسل محارب؟ مؤلف العمل الدرامي يُجيب

قال محمد سيد بشير، مؤلف مسلسل محارب، إن إن فكرة مسلسل محارب جائته من الواقع وما نرا في الآونة الأخيرة عبر السوشيال ميديا، ومن الأكاذيب التي يستخدمها البعض عبر السوشيال ميديا ضد أناس ويورطونهم في أحداث لا علاقة لها بالحقيقة.

وأضاف بشير، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: احنا بنشوف حاجات كتير من دي أوي في السوشيال ميديا وبنشوف إن هما ممكن يسوقوا الجماهير أو الناس المتابعين ليهم بشكل سلبي.. والمجمل والأهم عندي في الموضوع إني أقدر أربط شخصية من الواقع اللي عايشينه وامزجها ما بين القضايا اللي بنعيشها في الفترة".

وتابع: “في قضايا الفترة دي بنشوفها زي قضايا الشباب المتهور اللي بنشوفهم في الشارع ومعندهمش وعي من اللي بيعملوه بجانب اللي بنشوفه في السوشيال ميديا وفي التيك توك”.

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرًا كبيرًا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاة والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.

ويشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.