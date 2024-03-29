الجمعة 29 مارس 2024
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الخارجية الأمريكية: المجاعة خطر كبير فى غزة.. والقطاع بحاجة لمزيد من شاحنات المساعدات

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

أكد مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية، أن المجاعة خطر كبير في جنوب ووسط قطاع غزة، لكنها لم تحدث، مشيرًا إلى أن المجاعة تشكل خطرًا واحتمالًا واردًا في بعض المناطق على الأقل في شمال غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح المسئول بالخارجية الأمريكية، أن عدد شاحنات المساعدات الموزعة في جنوب ووسط غزة يقترب من 200 ولا تزال هناك حاجة إلى المزيد، منوهًا إلى أن عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية محدود في الوقت الحالي، مما يحد من قدرة التوزيع في جنوب ووسط غزة.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تأمل في فتح ممر المساعدات البحرية إلى غزة بين منتصف وأواخر أبريل، كما أنها  تركز بشدة على حشد جهود المجتمع الدولي والشراكات لمساعدة الأمم المتحدة في الحصول على شاحنات.

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