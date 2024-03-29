الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القيادة الشمالية الإسرائيلية: مصممون على خلق وضع أفضل وأكثر أمانًا فى الشمال

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أكد قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية، اللواء أوري غوردين، أن الجيش مصمم على خلق وضع أفضل وأكثر أمانًا وهدوءًا في الشمال، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية أن القوات الإسرائيلية تقدمت هذا الأسبوع خطوة أخرى على نطاق الاستعداد مع تدريب القوات والتعلم من القتال في الجنوب.

مناورات عسكرية

وأمس الخميس، أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي مناورة لاختبار الاستعدادات لحرب شاملة في الشمال.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المناورة العسكرية ركزت على سيناريوهات وخطط الجيش لحرب شاملة مع لبنان.

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القاهرة الإخبارية القيادة الشمالية الإسرائيلية الشمال تدريب القوات الجنوب القتال

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