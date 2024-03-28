أبو مازن: الأمن والسلام يتحققان بحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح الرئيس الفلسطيني، أن الأمن والسلام يتحققان بحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ولا يمكن قبول مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن باقي الأرض الفلسطينية.

وأعلن الرئيس الفلسطيني، عن رفضه بشكل قاطع تهجير أي مواطن فلسطيني من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأكد الرئيس الفلسطيني، على ضرورة التزام إسرائيل الأوامر التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى كامل قطاع غزة.