رئيس الموساد طلب توسيع صلاحيات الوفد المفاوض بشأن مباحثات صفقة التبادل

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأن رئيس الموساد الإسرائيلي طلب مجددًا توسيع صلاحيات الوفد الإسرائيلي المفاوض بشأن مباحثات صفقة تبادل المحتجزين والأسرى؛ وذلك نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي وقت سابق، ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة الوفد الإسرائيلي إلى البيت الأبيض، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، بعد أن أسقطت الولايات المتحدة تهديدًا باستخدام حق النقض ضد تصويت في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نقلته قناة "كان" المملوكة للدولة في إسرائيل، ما يلي: "وتراجعت الولايات المتحدة عن موقفها الثابت في مجلس الأمن الذي يربط وقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن".