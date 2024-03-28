محكمة إسرائيلية تقضى بتجميد دعم طلاب المدارس الدينية المطلوبين للتجنيد

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية أمرت بتجميد دعم طلاب المدارس الدينية المطلوبين للتجنيد ابتداء من أول أبريل.

تجنيد الحريديم الإجباري

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن إسرائيل تشهد فتنة كبرى وكارثة تُنذر بحل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو ملف تجنيد الحريديم، ووصف في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه أزمة سياسية جديدة تُهدد الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت "أبوشمسية" خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير القضاء الإسرائيلي قال إنه الأزمة ليست سياسية ولكنها وضع كارثي يُنذر بحل الحكومة، وذلك على الرغم من انتماء هذا الوزير إلى حزب الليكود، الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لكنه قال إنه يجب على الحكومة أن تلتزم بالقوانين التي أبرمتها مع الحريديم.