"القاهرة الإخبارية": فتنة كبرى ستقسم إسرائيل.. وكارثة تُنذر بحل حكومة نتنياهو

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن إسرائيل تشهد فتنة كبرى وكارثة تُنذر بحل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو ملف تجنيد الحريديم، ووصف في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه أزمة سياسية جديدة تضرب الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت أبوشمسية، اليوم الخميس، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير القضاء الإسرائيلي قال إنه ليس أزمة سياسية ولكنها وضع كارثي تنذر بحل الحكومة، وذلك على الرغم من انتماء هذا الوزير إلى حزب الليكود الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ولكنه قال إنه يجب على الحكومة أن تلتزم بالقوانين التي أبرمتها مع الحريديم.

وأوضحت أن هذا التصريح ستكون له تداعياته في الشارع الإسرائيلي لأنه صادر عن أعلى سلطة قضائية، وكذلك المستشارة القضائية للحكومة لوَّحت وقالت إنها لن تسمح بتمرير هذا القانون حتى وإن أصرَّ نتنياهو على تمرير قانون التجنيد الجديد.