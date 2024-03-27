الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

قيادى فى فتح يعلن موقف إسرائيل من إعادة إعمار غزة

محمد اللحام
محمد اللحام

قال محمد اللحام، القيادي في حركة فتح، إن إسرائيل لن تذهب إلى إعمار غزة، لكنها تذهب بالعادة إلى الدمار وبالتأكيد هذا الحجم من الدمار الذي أوقعته دبابات الاحتلال وباروده ليس بالأرض، لكن في صفوف البشر أيضًا.

أضاف اللحام مساء اليوم، خلال مداخلة مع برنامج “ملف اليوم”، المذاع عبر “القاهرة الإخبارية” أن الأخطر في موضوع الإعمار ليس موضوع البيانات، نحن نتحدث عن هدم لأجيال في الشعب الفلسطيني ونتحدث عن هدم لمستويات أكاديمية وخبراء في قطاع غزة، ليس فقط الشهداء، فهناك آلاف الأكاديميين والأدباء والمحامين والصحفيين ممن اغتالتهم دبابات الاحتلال، مؤكدًا أن هذا خارج أي نطاق تعويض.

وأوضح أنه من المستبعد تمامًا أن يذهب هذا الكيان إلى أي عملية إلى إعمار أو نماء قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية إعمار غزة إسرائيل الاحتلال ملف اليوم

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