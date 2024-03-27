الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"حياة كريمة" يشارك دار تحفيظ قرآن في الخير بمبلغ مالي

حياة كريمة
حياة كريمة

شارك برنامج "حياة كريمة"، المذاع عبر قناة DMC في مشاركة دار لتحفيظ القرآن الكريم في الخير.

وقال الشيخ المسئول عن دار تحفيظ القرآن الكريم لبرنامج حياة كريمة: "الدار دي في مدينة الموظفين، يقوم عليه أناس خيرون وتركوا لي المكان لإدارته، والذي أقيم فيه منذ 14 عامًا وتم ترخيصه من الأزهر الشريف، وأنا على المعاش وأقوم بتحفيظ القرآن منذ 25 عامًا، ومتواجد يوميًا فى الدار".

وتابع، "بعلّم جميع الأعمار وكل سن يأتى للدار فى أيام معينة فى الأسبوع، وعددهم من 40 إلى 50 حافظا" مضيفًا: "بحصل على مبالغ رمزية من باب تشجيع المحفظات لهم ولا أحصل على أى مبلغ من المتعثرين، كما أقوم بتعليم ذوى الاحتياجات الخاصة ولهم معاملة خاصة ويحتاجون لهدايا وجوائز"، مؤكدًا أن المكان يحتاج للتجديد بسبب أن الأشياء المتواجدة به من كراسى وترابيزات مستهلكة.

 وأهدى برنامج حياة كريمة للشيخ ميدالية أبطال حياة كريمة"، كما أهداه مبلغ 50 ألف جنيه من أجل تأمين أجور المحفظات لمدة عام، كما عرض عليه المساعدة فى أى وقت.


 

DMC القرآن الكريم الخير تحفيظ القرآن الكريم حياة كريمه ابطال حياة كريمة

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