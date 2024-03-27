الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مؤلفة "مليحة": المسلسل يؤثر على الصورة الذهنية عن إسرائيل عالميًا

مداخلة رشا الجزار
مداخلة رشا الجزار على قناة القاهرة الإخبارية

قالت رشا الجزار، مؤلفة مسلسل مليحة، إنها تتوقع أن مسلسل مليحة سيحدث فارقًا في الصورة الذهنية عن إسرائيل لدى العالم بالأحداث الراهنة، حيث لا يعرض المسلسل أكاذيب، ولكن حقائق معروفة للقاصي والداني ومعروفة للشعوب العربية، وأيضًا للغرب الذي ما زالت تدعم حكوماته الكيان الصهيوني المحتل، وتتغافل عن الحق الفلسطيني في الحياة وقضيته العادلة وأراضيه.

وأضافت "الجزار"، الأربعاء، خلال مداخلة لها عبر  قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القضية الفلسطينية أسقطت ورقة التوت الأخيرة عن ادعاءات الغرب الكاذبة عن حقوق الإنسان وشعاراتهم التي بها نضال، فإسرائيل هي الطفل المدلل للغرب، ومعروف أهداف وجودها في المنطقة العربية كلها، والمراهنة على وعي الشعوب العربية والمؤسسات الوطنية التي كانت وما زالت وستظل تتصدى لكل المخططات التي تُحاك في المنطقة.

وأوضحت أن المسلسل يسلط الضوء على دور الجيش المصري، وتحديدًا في فترة 2012، التي تعد فترة صعبة على الداخل المصري، وكانت مؤسسات الدولة تواجه مشكلات صعبة قد لا يعرفها المدنيون، إذ كان منشغلًا بما يحدث في الداخل، لكن لم يعرف الدور العظيم للجيش الذي كان يتولاه على الحدود المصرية في هذا التوقيت.

القاهرة الإخبارية مسلسل مليحة إسرائيل القضية الفلسطينية حقوق الانسان الطفل المدلل المنطقة العربية الجيش المصرى

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