مذيع القاهرة الإخبارية: أيجرؤ أى غربى على محاسبة إسرائيل؟

قال كمال ماضي، مذيع القاهرة الإخبارية: “أيجرؤ أي غربي دعم جيش الاحتلال بالمال أو السلاح أو بالكلمة والمواقف وفي ذات الوقت فكر ودبر تفحص وتأمل وخطط لمصادرة أموال روسيا لإعادة إعمار أوكرانيا.. أيجرؤ هذا الغربي على تفكير مماثل نحو إسرائيل”.

وأضاف ماضي، اليوم الأربعاء، خلال تقديم برنامج “ملف اليوم”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: “أيجرؤ هذا الغربي أن تحاسب إسرائيل على ما اقترفت يداها أن تمول ما دمرته وهدمته آلة قتلها في قطاع غزة، وما خربته عامدة متعمدة لتستحيل الحياة في القطاع”.

وتابع: “لن نتحدث هاهنا عن كم ما قتلهم بدم بارد عن عشرات الآلاف ممن أزهقت أرواحهم فأموال هذه الدينا جميعها لن تعوضهم ولن تعيدهم إلى الحياة ولن تمحوا جرائم الحرب وسفك الدم، فهي أشياء بالطبع لا تشترى لكن فقط أيقدمون بجسارة على مكالبة كتلك ولن نرهقهم بالمطالبة بأموال إسرائيلية لإعادة إعمار كل قطاع غزة ولا نصف قطاع غزة هل نجعلها عشر القطاع 1 على 100 من القطاع".

وواصل: “طبعا لن يغامروا بضغطٍ على ربيبهم كما يفعلون مع دب روسيا فالمصالح والأهواء تختلف وتختلف معها القوانين والشرائع والحريات والمثل التي طالما تباهت بها دول الغرب وزايدت”.