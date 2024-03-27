الأربعاء 27 مارس 2024
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الجيش السوداني يدحر ميليشيا الدعم السريع في عدد من المواقع بأم درمان

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأن الجيش السوداني قام بدحر ميليشيا الدعم السريع في عدد من المواقع في أم درمان وكبدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقال الفريق أول ركن شمس الدين كباشي لدى مخاطبته اليوم الأربعاء، حفل الإفطار الذي نظمته الفرقة الثانية مشاة على شرف زيارته للولاية اليوم إن القوات المسلحة تقاتل وهي مسنودة بشعبها من أجل دحر تمرد ميليشيا الدعم السريع الغاشم.

وأكد كباشي أن المعركة الحالية هي معركة لاسترداد كرامة الشعب السوداني، مبينًا أن الجميع شركاء في انتصار القوات المسلحة على هذه الميليشيا المتمردة، مشددًا على ضرورة تطهير البلاد من دنس هذه المجموعات الإرهابية.

واطمأن عضو مجلس السيادة على جاهزية قوات الفرقة الثانية والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين وقدامى المحاربين لاسترداد مدينة ود مدني، مبينًا أن إعلان التمرد عن تكوين إدارة مدنية في المدينة القصد منه رفع الروح المعنوية المنهارة لدى قواتهم.

القاهرة الإخبارية الجيش السوداني ميليشيا الدعم السريع أم درمان خسائر

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